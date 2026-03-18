Lazio - Milan, Sarri contro l'arbitro Guida: "Non va bene! Vieni qui!"

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Proprio nei minuti finali di Lazio - Milan, Sarri è stato espulso dall'arbitro Guida. Come spiegato dal tecnico biancoceleste, il motivo era legato alla protesta riguardo ai minuti di recupero: "Guida ha chiamato sei minuti di recupero e poi altri due, allora gli ho detto: 'Da dove c***o li hai tirati fuori altri due' (ride, ndr.). Fossi stato l'arbitro avrei soprasseduto, ho usato un'espressione forte e non ho insultato nessuno", ha chiarito in conferenza stampa.

All'interno dell'ultimo episodio di Bordocam su Dazn relativo alla partita, è stata mostrata la reazione di Sarri verso Guida: "Non va bene!", ha detto riguardo ai minuti di recupero. "Rosso? Vieni qui!”, ha urlato dopo l'espulsione richiamando l'arbitro per avere spiegazioni. Dopo di che il tecnico ha lasciato la panchina e ha esultato al fischio finale per la vittoria.