Lazio | Sarri al Milan, il retroscena: Tare ha fatto saltare tutto

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RASSEGNA STAMPA - Sarri ha battuto Allegri. Una Lazio rimaneggiata, senza obiettivi in campionato, piena di infortuni e in una stagione maledetta e a tratti disastrosa ha vinto contro il Milan, in corsa per la Champions League e con speranze Scudetto. Il Comandante ha avuto la meglio 'di corto muso' proprio su Max, distante ora otto punti dalla prima posizione in classifica occupata dall'Inter.

E pensare che sulla panchina rossonera ci poteva essere proprio Mau. Come riportato da Il Messaggero, la vittoria dell'Olimpico per lui è stata l'ennesima rivincita: a maggio era stato sedotto proprio dal Milan, salvo poi essere abbandonato dopo l'arrivo di Tare. La firma dell'ex diesse biancoceleste, con cui i rapporti sono tutt'altro che idilliaci, ha fatto saltare l'affare.

A Milano poi è arrivato Allegri, mentre Sarri si è deciso a tornare alla Lazio, ora in grande difficoltà ma piena d'amore per il suo allenatore, che non ha abbandonato i tifosi nel momento più complicato degli ultimi anni. E proprio contro i rossoneri si è regalato una serata da sogno di fronte al suo popolo.