Lazio, il New York Times sulla protesta contro Lotito: "Tifosi da Oscar"

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Il New York Times parla della protesta dei tifosi della Lazio. L'articolo di James Horncastle ha ripercorso la contestazione contro il presidente Lotito del popolo biancoceleste, rientrato all'Olimpico solo nell'ultima gara contro il Milan. Tutto è partito dal ruolo politico del patron, con svariati striscioni apparsi in giro per Roma e provincia, passando poi per il blocco del mercato estivo e la decisione di Sarri di rimanere in panchina.

"Non è la prima volta che i tifosi alzano il tiro contro Lotito. Dieci anni fa, disertarono lo Stadio Olimpico e tornarono in massa solo per continuare la protesta, sollevando fogli con scritto 'Ladro di sogni' e 'Vattene'", si legge. Dopo di che ha proseguito con la spiegazione delle scelte del tifo organizzato, rimasto fuori dallo stadio fino alla partita di domenica sera: "Lo hanno definito un 'ultimo atto d'amore' prima di abbandonare lo stadio per il resto della stagione", c'è scritto.

All'interno dell'articolo viene citato anche l'ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti, che "aveva realizzato i sogni dei tifosi, che ora capiscono che quell'epoca è finita. Vogliono solo qualcuno che osi e mostri rispetto. Lotito pensa che i risultati parlino per lui (chiusura del Nasdaq a New York, piani per il Flaminio), ma i tifosi sono stufi". Da qui la protesta e gli spalti vuoti, a partire dalla gara contro il Genoa dove "c'erano 5.000 persone. Contro l'Atalanta sono scese a 3.400, contro il Sassuolo al minimo storico di 2.000", si legge.

Contro i rossoneri, però, "la Curva Nord ha svelato una coreografia che mostrava un tifoso della Lazio con scudo e bandiera: una rappresentazione della Nord come vera protettrice del club", trascinando la Lazio alla vittoria "con un Mario Gila e un Patric (reinventato mediano) eccezionali". L'articolo, infine, si chiude conclude con un appunto su Sarri e un elogio ai tifosi: "Sta facendo un lavoro onorevole date le premesse e ha ancora una semifinale di Coppa Italia da giocare. È un susseguirsi di battaglie, anche se in casa Lazio la 'Guerra Fredda' contro la proprietà di Lotito è ripresa fin dal primo lunedì mattina. I tifosi meriterebbero un Oscar per l'atmosfera che hanno saputo creare durante il weekend".