Salta un’altra panchina in Serie A: è ufficiale, il comunicato
La notizia era nell’aria da giorni, ora è anche ufficiale. Salta un’altra panchina nel campionato di Serie A. È arrivato infatti il comunicato con cui la Cremonese ufficializza l’addio a Davide Nicola, che paga un periodo fortemente negativo dopo l’avvio incoraggiante di stagione.
Al suo posto, seppur debba essere ancora ufficializzato, è pronto a tornare in panchina una vecchia conoscenza del campionato di Serie A. Atteso infatti l’annuncio da parte del club lombardo di Marco Giampaolo, reduce dall’ultima esperienza a Lecce.
Questo, intanto, il comunicato con cui la Cremonese ha ufficializzato l’esonero di Davide Nicola: "U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Nicola. Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità, l’impegno e la dedizione mostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona".