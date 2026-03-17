Lazio, Cruciani: “Senza tifosi il calcio non esiste. Lotito mi ha detto che…” 

Continua a far parlare quanto accaduto in Tribuna Tevere prima del fischio d’inizio della gara tra Lazio e Milan. La scenografia prima accettata e poi vietata è stato tema di discussione anche nel podcast Numer1, questo il pensiero di Giuseppe Cruciani, noto tifoso biancoceleste: “Caro presidente, dietro le quasi 50mila persone che hanno firmato l’appello per un cambio di guida e di passo in società, dietro quelle he hanno deciso legittimamente di non andare più allo stadio non c’è la manina di qualcuno, non ci sono i poteri forti che ti vogliono detronizzare, che ti vogliono costringere a vendere, non c’è alcun complotto come mi hai detto durante Juventus-Lazio. Ci sono persone, parlo di chi ha firmato quell’appello, per bene”.

“Nella maggioranza non sono ultras, ma persone che non sono d’accordo con la sua gestione. Lei è un Senatore della Repubblica Italiana: la democrazia è anche questa, non essere d’accordo nel modo in cui uno gestisce una società. Io non ho mai firmato lettere e appelli, non mi piace e non è nelle mie corde. L’importanza della gente caro presidente lei l’ha verificata durante la partita col Milan. E lo verificherà nel vuoto annunciato dai tifosi nelle prossime giornate. Lei se ne può fregare come sempre ha fatto naturalmente, ma senza passione, senza obiettivi, senza progetti chiari, senza sogni da offrire che magari sono anche sbagliati ma bisogna offrirli, senza quanto visto nella partita col Milan il calcio non esiste e lo sa anche lei”.