Ex Lazio | Immobile, la moglie Jessica: "Roma è casa. Il ritorno di Ciro..."
Jessica Melena, moglie dell'ex capitano della Lazio Ciro Immobile, ha lasciato nelle sue storie Instagram un box di domande per rispondere ad alcune curiosità dei suoi follower. Un paio sono arrivate riguardo all'esperienza di suo marito proprio con la maglia biancoceleste: "Roma è casa per me", ha scritto paragonando le altre città in cui ha vissuto. "Istanbul è stata una città che ho apprezzato tanto, un po' mi manca. Bologna una citta stupenda che non conoscevo. Parigi è meravigliosa", ha poi continuato. Sul ritorno di Immobile all'Olimpico, invece, è stata chiarissima: "Se mi sono emozionata? Certo. Vi evito la foto con le lacrime". Sullo sfondo uno striscione in Curva Maestrelli in Lazio - Bologna con scritto: "La nostra storia resta Immobile". Di seguito le foto.