Lazio | 'Libertà calpestata': le foto dei cartoncini buttati

Un episodio alquanto spiacevole ha contraddistinto il pre partita di Lazio - Milan. Per il ritorno dei tifosi allo Stadio Olimpico, il tifo organizzato biancoceleste aveva organizzato una coreografia che prendeva sia la Nord che la Tribuna Tevere. In Curva tutto è andato per il verso giusto, con la rappresentazione di un tifoso laziale con un'aquila, uno scudo e una spada e la scritta "Scudo e spada della Lazio e dei laziali".

Nell'altro settore, invece, qualcosa è andato storto. A circa un'ora dal fischio d'inizio della partita, infatti, la coreografia è stata bloccata: i tifosi presenti in Tevere avrebbero dovuto esporre dei cartoncini bianchi per comporre la scritta 'Libertà', ma uno stop dell'ultim'ora ha fermato tutto. La decisione pare sia arrivata dal presidente della Lazio Claudio Lotito, almeno come spiegato dal tifo organizzato.

Sui social, intanto, continuano a girare le foto dei cartoncini buttati in una parte dello stadio, fermati all'ingresso e senza possibilità di entrare per completare la scenografia. Un'immagine chiara e molto significativa di quanto è accaduto sugli spalti in una serata così importante per tutto il popolo biancoceleste. Di seguito lo scatto.