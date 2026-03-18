Lazio, Zarate compie gli anni: gli auguri della società
18.03.2026 16:15 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico Gaetano
Mauro Zarate compie 39 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Lazio ha rivolto gli auguri all'ex attaccante biancoceleste attraverso una nota diffusa sul proprio sito ufficiale e una storia pubblicata sul profilo Instagram. Questo il comunicato:
"Spegne oggi 39 candeline Mauro Zarate. L’ex attaccante biancoceleste ha vestito la maglia della Lazio dal 2008 al 2012, con in mezzo una parentesi all'Inter. Nella Capitale Zarate ha collezionato 126 presenze e 34 gol, conquistando anche una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, entrambe nel 2009".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.