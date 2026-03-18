Lazio, nuovo infortunio per Zaccagni: il comunicato sulle sue condizioni
18.03.2026 16:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si ferma ancora Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio ha riportato un problema muscolare alla coscia destra nell'ultima partita contro il Milan. Starà fuori per circa un mese. Di seguito il comunicato ufficiale della società.
"Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.
Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero".