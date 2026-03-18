Lazio, il cantante Scrima: "Non parlerò in radio. Vi spiego perché..."

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Lo Stadio Olimpico non canterà più 'Sto qua per te', il nuovo inno che ha accompagnato l'ultima stagione e mezzo della Lazio. Il motivo è ormai noto a tutti: l'adesione del cantante Scrima - autore insieme a Gianmarco Dottori - alla protesta nei confronti della società.

In questi giorni il nome di Scrima è stato letto e pronunciato ovunque, ma l'autore della canzone ha preferito esporsi solamente sui social. A confermare questa scelta è stato l'ultimo post pubblicato sul proprio profilo Instagram dove, sotto a una sua foto mentre canta davanti alla Curva Nord, ha scritto:

"In questi giorni siamo stati contattati da diverse emittenti radiofoniche per intervenire in diretta. A tutte va il nostro sincero ringraziamento per l’attenzione e il rispetto dimostrato. Abbiamo però scelto di non partecipare, perché non vogliamo in alcun modo che il nostro gesto venga frainteso o interpretato come una ricerca di visibilità o gloria personale. Quello che abbiamo fatto nasce esclusivamente da un amore incondizionato per la Lazio e per tutti i suoi tifosi. Non c’è altro, e non ci sarà mai altro, se non questo. Per noi conta solo il bene della Lazio e della sua gente.

Uniti sempre".