Lazio, precedenti in equilibrio col Bologna. Ma il Dall’Ara è un tabù
Si avvicina un’altra giornata di Serie A, con la Lazio che questa volta sarà impegnata allo stadio Dall’Ara domenica alle ore 15:00 per sfidare il Bologna nella trentesima giornata di campionato. Quella contro i rossoblu è una sfida che vanta ben 165 precedenti già in archivio. Sfide che vedono numeri in totale equilibrio, con i biancocelesti che hanno infatti portato a casa 59 vittorie contro le 61 dei rossoblu, a fronte di 45 pareggi.
Bilancio che cambia radicalmente però guardando solo i precedenti in Emilia: in 82 incroci lontano da Roma, infatti, la Lazio ha portato a casa appena 17 vittorie, 20 pareggi e ben 45 sconfitte. Pensando solo alle gare di campionato, la Lazio non vince al Dall’Ara in Serie A dalla stagione 2018/19 (2-0 grazie a Lulic e Luiz Felipe): da allora appena due pareggi e quattro sconfitte.
L’ultimo confronto tra le due squadre risale però proprio a una sfida esterna, quella dell’11 febbraio 2026 in Coppa Italia, quando i biancocelesti conquistarono le semifinali superando gli emiliani ai calci di rigore.