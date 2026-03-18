Milan, Leao furioso dopo la Lazio: ecco cos'è successo negli spogliatoi
RASSEGNA STAMPA - Bottigliette scaraventate via e il giubbotto lanciato a terra, dopo esser sfuggito rabbiosamente dall'abbraccio di Allegri. Questa è la scena alla quale abbiamo assistito tutti all'uscita dal campo di Rafael Leao nella partita tra Lazio e Milan di domenica sera.
L'attaccante portoghese, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe infuriato per esser stato servito male durante il match, in particolar modo dal compagno di reparto Pulisic, con il quale c'è sempre stata un'ottima intesa.
L'atteggiamento di Leao non è piaciuto di certo alla dirigenza, così come la sua reazione avvenuta all'interno dello spogliatoio dopo il triplice fischio. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, Leao avrebbe nuovamente attaccato Pulisic una volta terminato il match, rimproverandolo per la sua prestazione e per i troppi errori nel servirlo.