WOMEN | Lazio, si avvicina il derby. Piemonte a rischio? La situazione
La vittoria contro il Napoli è ormai in archivio, la Lazio Women ha iniziato una nuova settimana di lavoro in vista del derby. L’appuntamento è per sabato 21, alle 18 il calcio d’inizio al Fersini. È la gara più attesa e sentita della stagione che mette in palio punti pesantissimi per le ambizioni delle biancocelesti.
Le ragazze di Grassadonia sono quarte con 27 punti, a -1 dal terzo posto attualmente occupato dalla Juventus. Vincere contro le giallorosse significherebbe anche compiere un ulteriore passo verso la Champions. Una partita che andrà studiata nel minimo dettaglio e a cui il tecnico spera di arrivare al meglio, nonostante gli infortuni che condizionano inevitabilmente alcune scelte.
Tra le giocatrici ai box c’è Martina Piemonte, un’assenza pesante per la squadra. L’attaccante - che si è resa protagonista anche in Nazionale - è alle prese con un problema muscolare, ha già saltato la trasferta in Campania e potrebbe non tornare a disposizione per la sfida contro la Roma. Tutto dipenderà dalle sue condizioni che saranno valutate nel corso dei prossimi giorni.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.