Lazio, il messaggio della società dopo il Milan: "Grazie perché..." - VIDEO
Una serata splendida, piena di lazialità, culminata con una vittoria meravigliosa. Attraverso un video sui propri canali social, la Lazio ha ripercorso il successo della squadra di Sarri contro il Milan, dopo il ritorno dei tifosi biancocelesti allo stadio. Oltre al filmato, anche un lungo messaggio della società per tutto il pubblico. Di seguito il post e quanto è stato scritto.
"Grazie
Perché si può essere un equilibrio perfetto anche senza essere uguali.
A volte basta una fragile combinazione per reggere l’urto delle avversità, di un momento o di una partita contro un grande avversario.
Il segreto è questo:
lo stadio resta il porto sicuro dove voi lasciate la vostra impronta sugli spalti
e noi la nostra sul campo.
Perché quando c’è tutta la Lazio all’Olimpico possono cadere anche le squadre più grandi.
Grazie a chi c’era.
Grazie a chi ha sostenuto la squadra allo stadio.
Grazie a chi ci ha seguito da casa, in chiaro su DAZN.
In attesa dell’ufficializzazione degli ascolti, dalle prime rilevazioni la sfida di ieri avrebbe superato tutti i precedenti Lazio-Milan trasmessi su DAZN dalla stagione 2022/23.
Eravamo in tanti.
Dentro e fuori lo stadio.
Tutti insieme per la nostra Lazio.
E se vorremo… sappiamo sempre dove ritrovarci.
Forza Lazio. Forza tutta la sua gente".