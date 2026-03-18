Lazio, Giordano elogia Isaksen: "Giocatore di livello internazionale!"

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Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Bruno Giordano. L'ex biancocleste ha parlato della sfida con il Milan soffermandosi sul rendimento di Isaksen. Queste le sue parole: "In questo periodo mi ha colpito la crescita di Isaksen e Dele-Bashiru, da quest’ultimo non ci si può aspettare chissà cosa ma nell’economia della squadra del mister al momento sta facendo bene e infatti lo fa giocare sempre 90 minuti.

ISAKSEN - Per me è un giocatore di livello internazionale. Lo abbiamo criticato tanto ma credo che in una squadra forte possa fare anche meglio. Ha forza fisica e tecnica, manca un po’ di equilibrio nei 90 minuti: fa un’ora a pallettoni e poi si va ad eclissare, infatti il mister verso il 70’ lo cambia spesso. Potrebbe stare in qualche squadra di Europa League o di Champions seppur non in prima fascia. Sta facendo bene in una piazza con tanta pressione, se va in una con meno pressione potrebbe anche fare meglio.

Il cambio contro il Milan? Se un giocatore sta giocando bene io lo avrei lasciato in campo. Se il mister non vuole determinati movimenti può prenderlo da parte e dirgli di cambiare, ma credo che comunque abbia avuto i suoi buoni motivi per cambiarlo.

MALDINI - Io lo riscatterei. È giovane, non parliamo nemmeno di cifre astronomiche (14 milioni, ndr). Se poi fra due anni lo rimetti sul mercato minimo 10 milioni ce li fai. Puoi sfruttarlo in più posizioni. Se l’anno prossimo farai l’Europa puoi sfruttarlo nelle rotazioni. Senza Europa la società dovrà guardarsi intorno perché non può permettersi una rosa di una certa qualità. Deve andare incontro al mister, chiunque sarà. Baroni o Pioli come vecchi allenatori per il futuro? A questo punto richiamerei Delio Rossi.

SARRI - I rapporti con la società migliorano anche in base ai risultati che si ottengono. Se si fosse perso con il Milan saremmo tornati al duello tra tecnico e società. Queste cose non devono più accadere perché non fanno stare tranquilli né l’ambiente né i calciatori. Forse senza piangersi troppo addosso, tra errori arbitrali e pubblico assente, avremmo potuto avere qualche punto in più. Spero che il prossimo anno si pensi solo a giocare".