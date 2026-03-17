Melli scatenato: "Avete demolito la Lazio!". Su Sarri e il Milan...
17.03.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dopo la vittoria della Lazio contro il Milan, Franco Melli si è sfogato in diretta su Radio Radio. In particolare ha attaccato la narrazione fatta nelle ultime settimane su Sarri e sulla squadra biancoceleste, secondo lui totalmente sbagliata. Di seguito ciò che ha detto a riguardo: "Avete demolito sistematicamente la Lazio per difendere ‘il povero Sarri a cui avevano dato una banda di scemi’: dopo il Milan che dite? E la dirigenza di mascalzoni?“.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.