Il Napoli come la Lazio? La Gazzetta dello Sport stuzzica i tifosi
RASSEGNA STAMPA - Il Napoli come la Lazio? Sì, ma quella del 2000. Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, viene lanciata una suggestione che avrà certamente fatto piacere ai tifosi partenopei.
Oggi la squadra di Conte, fuori da tutte le competizioni, si trova a quota 59 punti, nove in meno rispetto all'Inter capolista e con in mezzo un Milan che sembrerebbe aver perso contro i biancoceleste le motivazioni di una rimonta sui rivali che si sarebbe rivelata storica.
Secondo la rosea, il Napoli si troverebbe nella stessa condizione della Lazio del Secondo scudetto, quella guidata sa Sven-Goran Eriksson che rimontò esattamente 9 punti sulla Juventus, vincendo il titolo all'ultima giornata e riuscendo in una rimonta che a otto giornate dalla fine (si giocavano 34 partite e alla 26° era a -9) sembrava impossibile.