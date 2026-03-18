Capello snobba la Lazio e la spara grossa: "Il Milan ha perso perché..."
La Lazio batte il Milan di misura allo Stadio Olimpico, al termine di una partita giocata benissimo dalla squadra di Maurizio Sarri, capace di annichilire e superare una squadra in lotta per lo Scudetto, dominandola per novanta minuti e impedendogli di rendersi pericolosa dalle parti di Motta, se non in un'occasione. Eppure, c'è chi sembrerebbe essersi completamente dimenticato dei meriti biancocelesti.
Stando a quanto viene analizzato e raccontato da Fabio Capello, ai taccuini della Gazzetta dello Sport, il motivo dietro la sconfitta del Milan sarebbe la sola assenza di Rabiot, probabilmente più incisiva di quelle in casa biancoceleste di Provedel, Rovella, Cataldi, Gigot, Basic e Romagnoli: "Al Milan è mancato Rabiot che gli dà forza e sprint che porta palla e fa qualcosa di diverso. Il Milan è stato molto piatto e lento: di conseguenza l'1-0".