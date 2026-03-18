WOMEN | Lazio, Oliviero e l'appello ai tifosi in vista del derby: "Abbiamo bisogno di voi"

Sabato 21 marzo alle 18 al Fersini andrà in scena il derby tra Lazio Women e Roma. Un appuntamento importante, cruciale per gli obiettivi stagionali delle biancocelesti che sperano di poter avere il massimo sostegno da parte dei tifosi. In occasione del premio ricevuto a Firenze nella giornata di lunedì, durante l'intervento ai canali ufficiali del club, Elisabetta Oliviero ha fatto un appello ai sostenitori: "Quanto è importante il fattore pubblico? Spero tanto che chi leggerà mi creda. Domenica guardando la partita e i tifosi allo stadio mi sono immedesimata nei giocatori e mi sono emozionata".

"Il tifo è la parte portante di tutto questo, noi non giochiamo per noi stesse ma per una società che ha obiettivi, per dei tifosi che amano la maglia come l’amiamo noi e stiamo cercando di fare il meglio. Abbiamo lottato in tutti i derby e sicuramente non lasceremo niente al caso questa volta. Abbiamo bisogno di loro e del loro tifo, di sentirli presenti. Li aspettiamo”.

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