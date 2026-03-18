Lazio - Milan, Lazzari incantato dai tifosi all'Olimpico: “Tanta roba”
18.03.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Lazio - Milan è stata la partita del rientro dei tifosi biancocelesti all’Olimpico. Un ultimo saluto da parte del pubblico alla squadra di Sarri, visto che nelle prossime gare in casa lo stadio rimarrà pressoché vuoto. Sugli spalti c’erano 50mila persone, che hanno tifato e incitato i giocatori in campo dal primo all’ultimo minuto, portando avanti anche la contestazione contro la società e il presidente Lotito. Come si è visto nell’ultimo episodio di Bordocam su Dazn, dalla panchina Lazzari è rimasto incantato da tutti i tifosi allo stadio prima del fischio d’inizio: “Tanta roba”, ha detto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.