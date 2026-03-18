Ex Lazio, Veron nei panni di Tommy Shelby in Peaky Blinders ! - VIDEO
18.03.2026 18:40 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Tommy Shelby in Peaky Blinders sta per tornare! Dopo aver perso tutto: famiglia, amici e il suo impero, il re di Birmingham affronta la battaglia finale in “Peaky Blinders: The immortal man”, il film sequel che riprende il racconto dove si era conclusa la serie nel 2022, dal 20 marzo su Netflix.
Pochi minuti fa però, Che Netflix ha pubblicato su Instagram il reel che vi riportiamo qui sotto, in cui Juan Sebastián Verón, ex giocatore della Lazio compare nel video nei panni del protagonista. Inutile dire che la vicinanza al personaggio abbia fatto impazzire i tifosi biancocelesti: "Esta peli se merece un pasillo Peaky Blinders: El Hombre Inmortal estrena el 20 de marzo".