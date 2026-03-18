Rampulla dice la sua: "Dalla Lazio mi aspettavo di più, ma con quel clima..."
Deluso dalla Lazio. L'ex portiere Michelangelo Rampulla pensava che la squadra di Sarri avrebbe potuto fare meglio in questa stagione, anche se il clima intorno alla rosa biancoceleste non ha aiutato. A riguardo si è espresso ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi proprio sul lavoro di Mau. Di seguito le sue parole: "Dalla Lazio mi aspettavo qualcosa di più, anche se non è semplice giocare in un clima come quello lì. E' stato bravo col Milan, può essere una vittoria che porta a un rush finale diverso. Italiano? Il Bologna sta facendo il campionato che ci si aspettava, non si può parlare di delusione. Se Allegri mi ha deluso? In campo vanno i giocatori. L'allenatore cosa può fare? Lui manda in campo i giocatori migliori e gli dirà non di non giocare o camminare. Se Leao fa così, gli altri pensano che anche loro possono fare altrettanto".