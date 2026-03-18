Lazio - Milan, Gila domina contro Pulisic: il gesto che carica i tifosi
18.03.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Una prestazione maiuscola, da muro difensivo assoluto. Mario Gila è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria della Lazio contro il Milan. Lo spagnolo ha alzato la diga insieme a Provstgaard di fronte alla porta di Motta, grazie anche all'aiuto di Patric spostato nel ruolo di regista a centrocampo. Nell'ultimo episodio di Bordocam su Dazn, è stato evidenziato in particolare l'intervento del centrale su Pulisic in area di rigore, assolutamente pulito e sulla palla. Dopo la scivolata, Gila si è alzato facendo la linguaccia verso la Tribuna Tevere e battendosi il petto, caricando tutto lo stadio. Un gesto molto apprezzato dai tifosi che hanno applaudito la sua chiusura difensiva.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.