Schelotto sulla corsa Scudetto: "La Lazio ha fatto un grande assist all'Inter"
Nonostante il pari amaro maturato contro l'Atalanta a San Siro, l'Inter è riuscita a tenere il Milan a debita distanza, allungando addirittura di un punto il divario con il secondo posto. Il merito è tutto della Lazio che, grazie al successo contro i rossoneri firmato Isaksen, ha fatto un grande assist alla squadra di Chivu, ancora capolista con un rassicurante +8 sui cugini.
Intervistato ai microfoni di Sportitalia, l'ex centrocampista nerazzurro Ezequiel Schelotto è stato chiamato a commentare la corsa scudetto. Il Galgo si è augurato che a trionfare alla fine sia proprio l'Inter, squadra a cui è rimasto molto legato, sottolineando l'importanza che il ko inferto al Diavolo dai biancocelesti può avere nella lotta per il titolo. Queste le sue parole:
"La Lazio ha fatto un grande assist all'Inter. Vuol dire che il campionato è sempre alla loro portata, hanno 8 punti di vantaggio. Spero che l'Inter possa vincere il campionato il prima possibile".