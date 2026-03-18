PSG, tegola per Barcola: lesione ai legamenti a rischio i quarti di Champions
18.03.2026 19:56 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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L'esterno del Psg Bradley Barcola rimarà fuori per diverse settimane a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata contro il Chelsea negli ottavi di finale di Champions League.
Il Psg ha comunicato che Barcola ha riportato una grave lesione ai legamenti nella partita di martedì. L'infortunio potrebbe escluderlo dai quarti di finale del prossimo mese, raggiunti anche grazie al suo gol, quando il Psg affronterà i sei volte campioni del mondo Liverpool o il Galatasaray.