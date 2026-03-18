FORMELLO - Lazio, Zaccagni ai box: dubbio a sinistra. E Romagnoli...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Un altro stop. Nella vittoria contro il Milan si è fermato Zaccagni. È il terzo infortunio della sua stagione (tolta l'operazione per la pubalgia in estate), rimarrà ai box per circa un mese per una "lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra". Tenterà il recupero per fine aprile, l'obiettivo è ovviamente la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Per il Bologna, quindi, si apre il ballottaggio a sinistra. Pedro è in vantaggio su Noslin, nei prossimi giorni si giocheranno il posto nel tridente d'attacco con Maldini al centro e Isaksen a destra. Pochi dubbi invece a centrocampo, le tante assenze non consentono grandi margini di manovra: senza Cataldi (tornerà dopo la sosta) e Rovella (stagione finita), toccherà ancora a Patric in regia, con Dele-Bashiru e Taylor come mezzali.

In difesa dovrebbe rivedersi Romagnoli, rimasto a riposo domenica per un problema al polpaccio. Potrebbe tornare a fare coppia con Gila al centro, nel weekend è stato sostituito da Provstgaard. Sulle fasce vanno nuovamente verso la conferma sia Nuno Tavares che Marusic. In porta ovviamente ci sarà Motta (Provedel ha terminato la stagione). Dopo la doppia seduta odierna, la preparazione si chiuderà con la rifinitura di sabato mattina: Sarri (squalificato, in panchina ci sarà Ianni) ha ancora tre allenamenti per fare le sue scelte.