Lazio, risposta unanime dei tifosi: la reazione dopo l'ultimo video
Una sola parola campeggia nei commenti dei post della Lazio. A maggior ragione dell'ultimo video, dove la società ha ringraziato i tifosi per la presenza sugli spalti nella gara contro il Milan. "Notte indimenticabile. Una di quelle da rivivere ancora e ancora. Grazie per le emozioni che ci avete regalato. Tutti insieme, per la nostra Lazio. Più forti che mai", si legge nella didascalia del post.
Il popolo biancoceleste, però, non ha assolutamente apprezzato il messaggio, ma anzi ha tempestato la sezione commenti con la scritta 'Libertà'. Il riferimento ovviamente va alla coreografia bloccata in Tribuna Tevere proprio nella gara di domenica sera all'Olimpico. Quella parola avrebbe dovuto campeggiare su tutto il settore insieme allo spettacolo che è stato mostrato in Curva Nord, ma un'ora prima del fischio d'inizio è stato fermato tutto. In segno di dissenso, i laziali si stanno facendo sentire anche e soprattutto via social.