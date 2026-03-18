Valentini: "La Lazio ha tirato fuori l'orgoglio! Merito di Sarri e..."
Intervenuto in collegamento a TMW Radio, Antonello Valentini ha commentato la vittoria della Lazio contro il Milan tra la corsa Scudetto dei rossoneri e la prestazione della squadra di Sarri con il ritorno dei tifosi all'Olimpico. Di seguito le sue parole.
"Il Milan ha perso l'ultimo treno per cercare di riagguantare l'Inter per via di una sconfitta clamorosa contro la Lazio. In più c'è stato qualche problema interno, come quello di Leao, imbufalito per la sostituzione. Ora il campionato è chiuso, non solo chiaramente per colpa dello scivolone rossonero, ma perché l'Inter è la squadra più forte".
"Detto ciò la Lazio, pur con molte assenze, ha tirato fuori l'orgoglio. È stato anche bello vedere l'Olimpico di nuovo pieno in questo momento così di contrasto con la proprietà. La squadra ha interpretato al meglio il suo ruolo, anche per merito di un allenatore come Sarri".