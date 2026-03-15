IL TABELLINO di Lazio - Milan 1-0
Serie A Enilive | 29ª giornata
Domenica 15 marzo 2026, ore 20:45
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-MILAN 1-0
Marcatore: 28` Isaksen
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (67` Pedro), Maldini (67` Dia), Zaccagni (83` Cancellieri).
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari.
All.: Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (58` Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (86' Ricci), Fofana (66` Nkunku), Modric, Jashari, Estupinan (58` Bartesaghi); Pulisic, Leao (66` Fulkrug).
A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu.
All.: Massimiliano Allegri
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Peretti - Perrotti; IV ufficiale: Ayroldi; V.A.R.: Chiffi; A.V.A.R.: Maggioni
NOTE. Ammoniti: 56' Estupinan (M), 71' Motta (L), 81' Tavares (L), 94' Pedro (L), 95' Patric (L)
Recupero: 1` pt, 6' s.t.