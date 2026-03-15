IL TABELLINO di Lazio - Milan 1-0

15.03.2026 22:42 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio - Milan 1-0

Serie A Enilive | 29ª giornata

Domenica 15 marzo 2026, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-MILAN 1-0

Marcatore: 28` Isaksen 

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (67` Pedro), Maldini (67` Dia), Zaccagni (83` Cancellieri).

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Noslin, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Lazzari.

All.: Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (58` Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (86' Ricci), Fofana (66` Nkunku), Modric, Jashari, Estupinan (58` Bartesaghi); Pulisic, Leao (66` Fulkrug). 

A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu.

All.: Massimiliano Allegri

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Peretti - Perrotti; IV ufficiale: Ayroldi; V.A.R.: Chiffi; A.V.A.R.: Maggioni

NOTE. Ammoniti: 56' Estupinan (M), 71' Motta (L), 81' Tavares (L), 94' Pedro (L), 95' Patric (L)

Recupero: 1` pt, 6' s.t.

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