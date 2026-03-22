IL TABELLINO di Bologna-Lazio 0-2

22.03.2026 16:55 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: sslazio.it
IL TABELLINO di Bologna-Lazio 0-2

Serie A Enilive | 30ª giornata

Domenica 22 marzo 2026, ore 15:00

Stadio Renato Dall`Ara, Bologna

BOLOGNA-LAZIO 0-2

Marcatori: 72`, 82`  Taylor

BOLOGNA (4-2-3-1):Ravaglia; Zortea (88` Ferguson), Vitik, Heggem (75` Lucumi), Miranda; Moro, Sohm; Orsolini (62` Domiguez), Bernardeschi (75` Dallinga), Rowe (62` Cambiaghi); Castro.

A disp.: Pessina, Franceschelli, Helland, Freuler, Casale, Joao Mario, Lykogiannis.

All.: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila (26` Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (61` Cancellieri), Maldini (61` Dia), Pedro (46` Noslin).

A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Lazzari, Farcomeni.

All.: Marco Ianni

Arbitro:  Ermanno Feliciani (sez. Teramo)

Assistenti: Berti - Laudato

IV ufficiale: Zanotti

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: Giua

NOTE. Ammoniti: 65` Castro (B), 67` Italiano (B), 77` Taylor

Recupero: 2` pt, 4' st

Al 51` Motta (L) para un calcio di rigore

Elena Bravetti
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.