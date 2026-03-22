IL TABELLINO di Bologna-Lazio 0-2
Serie A Enilive | 30ª giornata
Domenica 22 marzo 2026, ore 15:00
Stadio Renato Dall`Ara, Bologna
BOLOGNA-LAZIO 0-2
Marcatori: 72`, 82` Taylor
BOLOGNA (4-2-3-1):Ravaglia; Zortea (88` Ferguson), Vitik, Heggem (75` Lucumi), Miranda; Moro, Sohm; Orsolini (62` Domiguez), Bernardeschi (75` Dallinga), Rowe (62` Cambiaghi); Castro.
A disp.: Pessina, Franceschelli, Helland, Freuler, Casale, Joao Mario, Lykogiannis.
All.: Vincenzo Italiano
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila (26` Provstgaard), Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen (61` Cancellieri), Maldini (61` Dia), Pedro (46` Noslin).
A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dia, Ratkov, Belahyane, Cancellieri, Hysaj, Przyborek, Lazzari, Farcomeni.
All.: Marco Ianni
Arbitro: Ermanno Feliciani (sez. Teramo)
Assistenti: Berti - Laudato
IV ufficiale: Zanotti
V.A.R.: Di Paolo
A.V.A.R.: Giua
NOTE. Ammoniti: 65` Castro (B), 67` Italiano (B), 77` Taylor
Recupero: 2` pt, 4' st
Al 51` Motta (L) para un calcio di rigore