Lazio, Palladini sicuro: "Sarri ha fatto un miracolo!". E sul Napoli...
06.05.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Palladini ha parlato del futuro di Maurizio Sarri tra il contratto (di ancora due anni) con la Lazio e il possibile ritorno al Napoli al posto di Antonio Conte. Di seguito ciò che ha detto a riguardo: "Sarri al Napoli? Lui è stato il grande colpo di ADL. Nonostante sia un ritorno, Sarri ha dimostrato quest'anno che ha fatto miracolo in una situazione che non si augurerebbe a nessuno. Sarri? Dipende da come lo accoglierà la squadra. Alla cultura del lavoro sono abituati, visto Conte. Sarebbe un altro discorso tattico, Sarri vuole sempre avere il pallino del gioco, è più esteta. La squadra per me è fatta in modo che possa andare a vari tipi di allenatori".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.