Lazio, Bucchioni boccia Sarri: "I grandi ritorni non vanno..."
06.05.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato del futuro della panchina del Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Tra i nomi dei possibili sostituti c'è anche Maurizio Sarri della Lazio. Ecco il suo pensiero a riguardo: "Futuro del Napoli? Io tengo in considerazione la pista Italiano, so che piace molto ad ADL, poi ancora non è chiaro come andrà col Bologna. Sarri non lo riprenderei, i grandi ritorni non vanno".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.