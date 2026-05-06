Inter, Dumfries verso la Lazio: "Scudetto bellissimo, ora punto la Coppa Italia"

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Parla Denzel Dumfries. Dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, il terzino è intervenuto ai microfoni del portale olandese Ziggo Sport ricordando la vittoria dello scudetto e puntando la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Scudetto? Una grande vittoria, siamo diventati campioni meritatamente. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. È meraviglioso tornare campioni. È stata una stagione altalenante per me. Ho subito un infortunio serio, ma ho lottato per recuperare bene e sono felice di essere tornato. All'inizio mi avevano detto che non era niente di grave e che il recupero non sarebbe stato lungo. Ma quando devi sottoporti a un intervento chirurgico e rimani fuori per mesi, è dura. Però mi sono ripreso bene. Ora penso alla finale di Coppa Italia e poi ai Mondiali".