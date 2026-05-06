Malagò: "Se ho sciolto le riserve? Dopo che incontrerò la Lega Pro"
Giovanni Malagò, candidato potenziale alla presidenza della Figc, ha commentato l’incontro con i club di Serie B: “È stato interessante, divertente, con persone che conosco in qualche caso molto bene e in altri meno bene, ma sempre con rapporti personali”.
Alla domanda se abbia sciolto le riserve per la sua candidatura: “Qualcuno mi ha fatto questa domanda, considerato che già ci sarebbero i numeri per portare avanti la candidatura, viste le manifestazioni di Serie A, allenatori e calciatori, e anche qualche altro soggetto individuale. Però questo è un mondo in cui, già se manchi di rispetto a qualche componente, qualcosa lo perdi. Aspettiamo venerdì, incontrerò la Lega Pro e poi formalizzeremo le questioni”.
Infine sulla presunta illeggibilità: “Io penso che, nella vita, non c’è niente di peggio di dare risposte su ricostruzioni rispetto a cui non vale nemmeno la pena fare dei commenti. Sarebbe un’excusatio non petita, ci sono anche precedenti chiari in questo senso”.
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