Lazio, Brocchi sta con Sarri: "Ha tirato fuori il massimo dalla squadra"
06.05.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l'ex centrocampista Cristian Brocchi ha parlato del lavoro di Sarri sulla panchina della Lazio in questa stagione. Di seguito le sue parole a riguardo: "A prescindere da come andrà la finale di Coppa Italia, Sarri ha tirato fuori il massimo da questa squadra e si è esaltato nell'uscire da una situazione difficile. Poi si è un po’ morso la lingua per non aver potuto sviluppare a pieno i suoi principi come ha sempre fatto nella sua carriera".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.