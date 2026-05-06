Lazio, senti Impallomeni: "Sarri? Ecco da cosa sarei sorpreso! Il futuro..."
06.05.2026 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il futuro di Sarri è un rebus. Il suo posto alla Lazio è in dubbio, e intanto lo tiene d'occhio il Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Proprio su questo intreccio si è espresso l'ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole: "Il ritorno di Sarri al Napoli sarebbe sorprendente, sarebbe romantico e si potrebbe togliere la soddisfazione negata qualche anno fa, con lo Scudetto perso in albergo. La squadra ce l'ha, si rivedrebbe qualcosa ma rimarrebbe un Napoli competitivo. Poi Conte è una garanzia, Grosso un'intrigante scommessa e Sarri sappiamo chi è. Sarei sorpreso però sul suo ritorno".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.