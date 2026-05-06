Inter, l'avvicinamento alla sfida con la Lazio: differenziati e infortuni
L'Inter campione d'Italia, sabato sera sarà impegnata all'Olimpico di Roma contro la Lazio in quello che è a tutti gli effetti un leggero antipasto prima di mercoledì sera, quando andrà in scena la finale di Coppa Italia.
Durante la seduta odierna, secondo quanto riferito da Sky Sport, Luis Henrique ha partecipato lavorando solo parzialmente con il gruppo, facendo qualche esercizio con i compagni. L'obiettivo del laterale brasiliano è tornare a disposizione di Cristian Chivu per il primo o per il secondo atto della sfida dei biancocelesti di Maurizio Sarri.
Non ci sono novità invece, rispetto alle condizioni di Hakan Calhanoglu, che anche oggi ha lavorato a parte, complice il problema al soleo accusato nei giorni scorsi. Da monitorare anche la situazione di Francesco Pio Esposito, che sta smaltendo il fastidio accusato nel match scudetto contro il Parma di domenica scorsa.