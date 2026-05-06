Inter, Bisseck rivela: "Dopo la Lazio ho vissuto il mio peggior momento"

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Nel podcast THE CLIMB, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha ripercorso le tappe principali della sua carriera soffermandosi in particolare sulla sua avventura in Italia. Raccontando il suo momento più difficile ha citato la Lazio e la partita di San Siro dell'anno scorso (2-2 del 18 maggio). Di seguito le sue parole.

"Il momento più difficile della mia carriera? Probabilmente gli infortuni, ne ho avuti tanti, ma cito quello subito in Portogallo. In campo ho vissuto il mio momento più difficile l'anno scorso, ho avuto un po' di sfortuna in un grande momento. Fa male perché avevo giocato una grande partita, ma alla fine la gente si ricorda solo del fallo di mano (Inter-Lazio 2-2 del 18 maggio, ndr). È giusto? Probabilmente sì, è una cosa con cui devi convivere".