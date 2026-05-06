WOMEN | Serie A, Lazio - Ternana: info e prezzi sulla vendita dei tagliandi

06.05.2026 14:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
WOMEN | Serie A, Lazio - Ternana: info e prezzi sulla vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A Women Athora Lazio-Ternana Women, in programma domenica 10 maggio alle ore 18:00 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità: 

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi: 

- intero tribuna e settore ospiti 10 € 

- under 16 tribuna 3 €. 

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 16:30.

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