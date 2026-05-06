Lazio - Inter, i nerazzurri dal Papa prima del match: i dettagli
Lazio e Inter, prima della finale di Coppa Italia del 13 maggio, si affronteranno in campionato sabato 9 maggio alle 18 all'Olimpico. I nerazzurri, prima di scendere in campo, saranno ospiti dal Papa, a renderlo noto è stato il club con un comunicato ufficiale.
Di seguito la nota: "Un momento speciale per l'Inter Campione d'Italia: in occasione della trasferta di Roma contro la Lazio una delegazione del Club verrà ricevuta in udienza da Papa Leone XIV in Vaticano.
L'incontro è in programma sabato 9 maggio alle ore 10:00: la visita al Santo Padre aprirà la giornata che vedrà l'Inter scendere in campo contro la Lazio allo stadio Olimpico alle 18:00".
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