Dal caos alla (doppia) corsa europea: la rinascita della Lazio

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RASSEGNA STAMPA - All’improvviso, ecco la Lazio, spinta oltre ogni limite ed ogni problema da Maurizio Sarri. Una stagione che sembrava segnata e di cui invece, comunque vada, resterà la storia di un riscatto.

Per Sarri e per il gruppo è come se tutto fosse ripartito, anche se in ritardo. Il tecnico era arrivato a fare il “traghettatore di se stesso”, con una classifica compromessa, ma oggi, a meno di venti giorni dalla fine, la Lazio è in finale di Coppa Italia, ha già in mano la Supercoppa e si è rimessa in corsa anche in campionato: ottava, a quattro punti dal settimo posto.

Tutto si deciderà in una settimana chiave, quasi decisiva. Come ricorda il Corriere dello Sport, ora le strade per l’Europa sono due: la più diretta passa dalla Coppa Italia, che garantirebbe l’Europa League; l’altra è il settimo posto, che vale la Conference League, obiettivo meno affascinante ma comunque utile. L’Atalanta, settima, non è così irraggiungibile e ha un calendario complicato.

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