Lazio, la rinascita passa da Sarri: ecco com’è cambiata la squadra

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RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio sembrava spacciata, invece si giocherà tutto nei prossimi venti giorni, tra big match e derby, con un finale ad alta tensione. Al di là della conquista della Coppa e dell'Europa, mantenere l'ottavo posto sarebbe fondamentale per evitare i preliminari estivi di Coppa Italia.

La svolta biancoceleste è arrivata col tempo. Sarri è riuscito a trovare un equilibrio tra le caratteristiche della rosa e una nuova idea di calcio: meno rigidità, più verticalità, più spirito. Ne è nata una squadra diversa, più affamata, capace di colpire fino all’ultimo secondo. Non è un caso se i biancocelesti hanno segnato ben otto gol oltre il 90’, più di chiunque altro.

I segnali sono chiari: due vittorie esterne consecutive (evento raro in questa stagione), rimonte ritrovate, attacco più produttivo. Come evidenzia il Corriere dello Sport, dalla 28ª giornata la Lazio ha cambiato passo: 17 punti in otto partite, contro i 16 raccolti nelle precedenti quindici. Meglio ha fatto solo la Juventus.

Ora arriva il momento della verità: finale di Coppa Italia contro i campioni d’Italia e un campionato ancora aperto. Continuare la risalita non sarà semplice, ma la Lazio è già andata oltre ciò che sembrava possibile. Dal minimo al massimo, almeno per questa stagione.