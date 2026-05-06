Lazio, finale da brividi: Olimpico sold out in pochi minuti

06.05.2026 08:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, finale da brividi: Olimpico sold out in pochi minuti
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RASSEGNA STAMPA - È bastato un attimo, il tempo di aprire la vendita libera e lo stadio Olimpico è andato sold out in pochi minuti. Dopo la fase di prelazione riservata agli abbonati, anche questa volta il sito Vivaticket è stato preso d’assalto da migliaia di tifosi, laziali e interisti, pronti a giocarsi l’ultima possibilità per assistere alla finale di Coppa Italia.

Le scene sono state le stesse: come riporta il Corriere dello Sport, ci sono state code virtuali con oltre 40 mila persone in attesa per soli 3500 tagliandi disponibili, accessi rallentati e tentativi continui di entrare nel sistema. Una vera e propria corsa contro il tempo, vinta, come prevedibile, dai più rapidi. 

L’Olimpico si prepara così a presentarsi con il tutto esaurito, in una cornice completamente diversa rispetto alle ultime gare di campionato e anche rispetto al precedente incrocio tra Lazio e Inter. In quell’occasione, infatti, i gruppi organizzati nerazzurri non entreranno in segno di solidarietà con i tifosi laziali. La finale, invece, farà eccezione: sarà una notte in cui il pubblico tornerà protagonista.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.