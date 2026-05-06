Lazio, Buscaglia (Dazn) commenta: "Sarri è cambiato e..."
06.05.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Uno dei temi principali degli ultimi giorni è il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio e il suo possibile ritorno al Napoli. Proprio su questo si è espresso il telecronista di Dazn Ricky Buscaglia ai microfoni di TMW Radio, che ha parlato della posizione del tecnico. Di seguito il suo pensiero.
"Il futuro del Napoli? La pista Italiano non la chiudo. Se dovesse esserci una rottura con Manna, l'orgoglio di ADL potrebbe essere solleticato in tal senso. E' possibile una riduzione di costi al Napoli, quindi anche per la panchina. Sarri? Dal punto di vista tecnico, è cambiato. Una minestra l'ha già riscaldata ADL e non è andata bene. Oggi è un uomo che non le manda più a dire, ed è giusto così. Quindi dico di no".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.