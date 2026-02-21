IL TABELLINO di Lazio Women - Milan 2-2

21.02.2026 17:20 di  Martina Barnabei
Serie A Women Athora | 15ª giornata

Sabato 21 febbraio 2026, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO-MILAN 2-2

Marcatrici: 32` Le Bihan (L), 55` Kamczyk (M), 65` Soffia (M), 82` Karczewska (L)

LAZIO (3-5-2): Durante; Bltrip-Reyes, Connolly (77` Mesjasz), D`Auria; Monnecchi (66` Cafferata), Martin (66` Simonetti), Benoit, Le Bihan, Oliviero; Visentin (60` Karczewska), Piemonte.

A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz.

All.: Gianluca Grassadonia

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Mascariello, Grimshaw; Park, Renzotti, Kamczyk (60` Dompig)

A disp.: Ogalla, Tornaghi, Cernoia, Kyvag, Stokic, Sesay, Appiah.

All.: Suzanne Bakker

Arbitro: Dario Madonia (sez. Palermo); Assisitenti: Chichi - Pasqualetto; IV ufficiale: Luigi Pica; Operatore FVS: Angelo Di Curzio

NOTE. Ammonite: 48' D'Auria (L), 79' Simonetti (L).

Recupero: 2' pt; 5' st

