IL TABELLINO di Lazio Women - Milan 2-2
Serie A Women Athora | 15ª giornata
Sabato 21 febbraio 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO-MILAN 2-2
Marcatrici: 32` Le Bihan (L), 55` Kamczyk (M), 65` Soffia (M), 82` Karczewska (L)
LAZIO (3-5-2): Durante; Bltrip-Reyes, Connolly (77` Mesjasz), D`Auria; Monnecchi (66` Cafferata), Martin (66` Simonetti), Benoit, Le Bihan, Oliviero; Visentin (60` Karczewska), Piemonte.
A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz.
All.: Gianluca Grassadonia
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, De Sanders, Soffia, Keijzer; Arrigoni, Mascariello, Grimshaw; Park, Renzotti, Kamczyk (60` Dompig)
A disp.: Ogalla, Tornaghi, Cernoia, Kyvag, Stokic, Sesay, Appiah.
All.: Suzanne Bakker
Arbitro: Dario Madonia (sez. Palermo); Assisitenti: Chichi - Pasqualetto; IV ufficiale: Luigi Pica; Operatore FVS: Angelo Di Curzio
NOTE. Ammonite: 48' D'Auria (L), 79' Simonetti (L).
Recupero: 2' pt; 5' st