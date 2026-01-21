IL TABELLINO di Lazio Women - Roma 0-0
Coppa Italia Women | Andata quarti di finale
Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 20:30
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN-ROMA 0-0
LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Oliviero; Castiello, Benoit (75' Visentin), Goldoni; Simonetti (65' Martin); Piemonte, Le Bihan.
A disp.: Karresmaa, Mesjasz, Karczewska, Monnecchi, Cafferata.
All.: Gianluca Grassadonia
ROMA (4-3-3): Lukasova; Bergamaschi, Oladipo, Heatley, Thøgersen; Giugliano (84' Babajide), Rieke, Greggi (76' Pandini); Viens, Corelli (76' Dorsin), Dragoni.
A disp.: Baldi, Soggiu, Veje, Antoine, Valdezate, Kuhl, Ventriglia, Galli, Piekarska.
All.: Luca Rossettini
Arbitro: Gerardo Simone Caruso (sez. Viterbo); Assistenti: Andrea Pasqualetto - Andrea Cecchi; Quarto ufficiale: Paolo Rodolfo Benestante
NOTE. Recupero: 1’ p.t; 3’ s.t.