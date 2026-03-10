Lazio, Piantanida: "Situazione surreale. Sarri-Lotito convivenza strana"

Raggiunto dai microfoni di TMW Radio il giornalista Franco Piantanida ha detto la sua sul momento della Lazio.

“C'è un allenatore che risponde al presidente ogni partita, anche se il patron se ne infischia. È una convivenza molto strana. Un altro allenatore probabilmente si sarebbe già dimesso o sarebbe già dimesso o sarebbe già esploso. Sarri invece rimane lì perché secondo me è l'unico che puo gestire questa situazione".

"Negli ultimi tempi non credo ci sia stata una squadra che abbia giocato così a lungo senza tifosi in uno stadio che potrebbe ospitare 70000 persone. È una situazione surreale”.

