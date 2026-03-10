Open Var | Milan - Inter, la spiegazione sul fallo di mano di Ricci. E viene citata la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Nella nuova puntata di Open Var su Dazn è stato analizzato l'episodio che più ha fatto discutere durante l'ultimo derby tra Milan e Inter. Si tratta del tocco di mano di Ricci in area, non punibile secondo l'arbitro Doveri e la Sala Var composta da Abisso e Di Bello. Il componente della CAN A e B Mauro Tonolini ha spiegato la decisione corretta del fischietto, citando Inter - Lazio e il fallo di mano di Bisseck dell'anno scorso. Di seguito le sue parole.

“Ci ha un po’ sorpreso quello che abbiamo letto, noi non abbiamo dubbi. È un braccio che rimane in sagoma, c’è un movimento a togliere di Ricci e, se avesse tolto il braccio, il pallone sarebbe sbattuto comunque sul suo petto. Questi episodi vanno valutati in dinamica, al rallentatore si rischia di creare dubbi che non sono opportuni”.

“On Field Review? Assolutamente no, non c’era alcuna esigenze. La linea è sempre stata coerente? Sì, lo è sicuramente. Ricordiamo il caso di Napoli-Inter dell’anno scorso, con il tocco di mani di Dumfries. Anche in quel caso c’è un tocco di mani non punibile, perché il braccio rimane in sagoma. Anche in quel caso, senza il suo tocco il pallone sarebbe finito sul petto”.

“Il fallo di Bisseck in Inter - Lazio? Lì in realtà Bisseck andò a incrementare il proprio volume corporeo, senza il suo intervento il pallone sarebbe passato. Si parla di braccio in sagoma o non in sagoma. Nel caso di Ricci il movimento è congruo, naturale, e non c’è alcun tentativo di aumentare lo spazio corporeo”.