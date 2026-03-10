Bierhoff ricorda lo scudetto col Milan: “Sapevamo che la Lazio…”
RASSEGNA STAMPA - C’era anche Oliver Bierhoff tra i protagonisti di quel Milan che nella stagione 1998/99 ritardò, non senza polemiche, di un anno la conquista del secondo scudetto della Lazio. I biancocelesti furono superati alla penultima giornata.
Il pareggio a Firenze con il mancato rigore concesso per fallo su Salas fu fatale alla squadra di Eriksson. Quasi trent’anni più tardi la Lazio si ritrova risucchiata a metà classifica, mentre il Milan è nuovamente chiamato a una rimonta nella volata finale, questa volta contro l’Inter.
Proprio in tal senso, sulle colonne della Gazzetta dello Sport Oliver Bierhoff ha ricordato lo scudetto strappato ai biancocelesti: “Ci abbiamo creduto e abbiamo messo insieme un filotto clamoroso di vittorie. Nessuno faceva calcoli, ma eravamo concentrati solo su noi stessi, sul conquistare più punti possibili, sull'aiutare i compagni. Eravamo convinti che, facendo il massimo, la Lazio avrebbe commesso qualche passo falso”.