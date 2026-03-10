GOSSIP | Wanda Nara e Luciano Spalletti: pace fatta! L'indizio social - FT
10.03.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Pace fatta, dopo tanti anni, tra Wanda Nara e Luciano Spalletti. L’argentina ha infatti pubblicato sui social uno scatto con l’attuale allenatore della Juventus accompagnata da un cuoricino e la frase: “Che piacere rivederti mister”. Insomma le ruggini tra i due, a seguito della decisione di togliere la fascia da capitano a Icardi quando entrambi erano ancora all’Inter... <<< WANDA NARA E LUCIANO SPALLETTI >>>
